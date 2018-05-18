На бенчмарке Geekbench появились две новые модели BlackBerry на Snapdragon 660

Сегодня, 16:44

16 мая на Geekbench была представлена оценка двух новых смартфонов Blackberry. Один из них указан как BlackBerry BBE100-2, а другой указан только как «BlackBerry». Есть версия, что это второй вариант BlackBerry KEY.

BlackBerry BBE100-2 работает на ОС Android 8.1 Oreo и восьмиядерном процессоре от компании Qualcomm Snapdragon 660. Оперативная память смартфона составляет 4 ГБ оперативной памяти. В одноядерном тестировании телефон заработал 1335 баллов, тогда как в многоядерных тестах он достиг 4948 баллов.

Второе устройство также работает на процессоре Snapdragon 660 и ОС Android 8.1. Однако оперативная память у него больше на 2 ГБ и достигает 6 ГБ. Стоит отметить, что оценки данной модели выше, чем у BlackBerry BBE100-2, а именно 1291 и 4838 для одноядерных и многоядерных тестов соответственно.

Известно, что модель телефона BlackBerry KEY² работает на процессоре Snapdragon 660, из-за чего некоторые считают, что новые представленные устройства на бенчмарке Geekbench являются различными вариантами RAM KEY. Но номер модели BlackBerry BBE100-2 не совпадает с номером модели KEY. Так, KEY на TENAA имеет номер модели BBF100-4 ,а те, что видны на сайте сертификации Bluetooth: BBF100-1 , BBF100-2 и BBF100-6 , а тот, который получил сертификат WiFi, имеет номер модели BBF100-6 .