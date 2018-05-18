Абоненты "Билайна" недовольны сбоями мессенджеров

Сегодня, 16:39

Довольно часто мессенджер Facebook функционирует с перебоями, соединение происходит долго. В этом помогает перезагрузка устройства, хотя проблема исчезает ненадолго.

Абоненты "Вымпелкома" (работает под брендом "Билайн") во всей России пожаловались на плохую работу известных мессенджеров. Оператор поясняет, что данные неполадки связаны с блокировкой Роскомнадзора. Компания пытается минимизировать отрицательное влияние блокировки на нынешние услуги тогда, когда это возможно.

Кроме того, подобные сбои мессенджеров были замечены у некоторых абонентов оператора "Мегафон". Об этом свидетельствуют публикации в социальных сетях Facebook и Twitter. Однако оператор заверяет, что у них нет никаких сбоев, всё функционирует в штатном режиме.