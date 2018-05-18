В Индии Nokia 7 Plus получил двойную поддержку VoGTE 4G

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Когда произошёл запуск продаж смартфона Nokia 7 Plus, там отсутствовала одна важная функция – поддержка обеими SIM-картами 4G VoLTE. Недавнее обновление ОТА помогло решить эту проблему.

В Индии большинство телекоммуникационных операторов предоставляют услуги 4G VoLTE, как сообщает VistaNews. Однако немногие производители смартфонов, у которых сразу две SIM-карты, допускали её действие для обеих. Две недели назад представитель финской компании HMD Global, где и выпускают Nokia 7 Plus, пообещал, что на данном девайсе всё-таки будет двойная поддержка 4G VoLTE.

Слово удалось сдержать благодаря обновлению ОТА – официальному изменению прошивки телефона через интернет. Кроме двойной поддержки поддержка 4G VoLTE, в Nokia 7 Plus усовершенствовали пользовательский интерфейс, улучшили стабильность системы, а также добавили патч для безопасности. Правда, обещанная ещё во время запуска функция разблокировки Face так и не появилась.