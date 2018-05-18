Флагманский смартфон HTC U12+ рассекречен за неделю до анонса

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Разработчикам корпорации HTC, несмотря на все предпринятые меры, не удалось удержать в секрете характеристики флагмана нового сезона. Знаменитый сетевой «следопыт» Эван Бласс, проявив настойчивость и смекалку, свел на нет триумф презентации нового смартфона.

Всего за неделю до анонса флагманский смартфон HTC U12+ был рассекречен. При этом скептически настроенным экспертам предоставлены официальные презентационные рендеры. Впрочем, ранее уже появлялась инсайдерская информация о дизайне и некоторых уникальных характеристиках новинки, но она не воспринималась на экспертном уровне.

Предоставленные данные свидетельствуют о том, что смартфон HTC U12+ оснащен сдвоенной основной камерой, один сегмент которой имеет довольно мощный телеобъектив. Фронтальная камера получила совмещение с трендовой функцией Face Unlock. Шестидюймовый экран Super LCD 6 имеет поддержку HDR10. HTC U12+ защищен от воды и пыли технологией IP68. Емкость аккумулятора, с функцией быстрой зарядки, составляет 3500 мА•ч. Официальный анонс смартфона HTC U12+ состоится 23 мая.