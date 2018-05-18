В России стартовали продажи нового телевизора Samsung QLED 2018 за 500 тыс рублей

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Всего будет несколько моделей. Речь идёт об устройстве, которое обладает уникальным дизайном и функциями смарт-дисплея. Настройка стала понятней, а выход в интернет намного удобней. Благодаря новому движку Q Engine на экране можно смотреть изображения в формате HDR10+. Это позволит рассмотреть материалы в самых мелких деталях. Однако и стоимость за подобное устройство далеко не маленькая.

В материалах Samsung говорится о флагмане Q9F с технологиями полной прямой подсветки с диагоналями в 75,65 и 55 дюймов, о модели Q8C с изогнутым дисплеем и диагональю в 55 и 65 дюймов. Также есть Q7F с плоским экраном на 55, 65 и 75 дюймов. Летом в продажах появится Q6F с самой маленькой диагональю в 49 дюймов и выше.

За счёт использования квантовых точек, в основе технологии лежит преобразование света в цвет, пользователь нового телевизора Samsung QLED 2018 сможет насладиться 100% цветовым объёмом и широким диапазоном оттенков. Флагманские модели обладают функцией прямой подсветки, благодаря чему телевизор достигает рекордной контрастности и отличной яркости. Экран покрыт антибликовым покрытием Ultra Black, что обеспечивает улучшенный чёрный цвет.

В Samsung QLED 2018 также решена проблема «спутанных проводов». В нём все кабеля соединены в один почти незаметный провод длинной в 5 метров. Дополнительно можно купить и 15-метровый провод.

Универсальный пульт One Remote Control управляет всеми устройствами и контентом. Есть функция голосовых команд. Говоря о системах, стоит отметить Smart Hub, которая предоставляет доступ к контенту всех партнёров Samsung. К телевизору также можно подключить все «умные устройства» и управлять ими.

Сейчас же в России начали продажи этого топового нового Samsung QLED 2018. Телевизоры с плоским экраном стоят от 140 до 500 тыс. рублей, а модели с изогнутым – от 170 до 280 тыс. рублей.