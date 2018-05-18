Samsung в рекламе Galaxy S9 «поиздевался» над iPhone 6

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Старичок от Apple, который вышел ещё в 2014 году, изображён в ролике, как очень медленный телефон. В результате сравнение южнокорейского бренда оказалось не очень корректно, то есть достижения никакого нет в том, что флагманский смартфон 2018 года работает быстрей, чем устройство 4-летней давности.

Стоит ради справедливости отметить, что iPhone 6 можно считать одним из самых неудачных устройств Apple. Тогда в 2014 году люди были не довольны не только дизайном, но и работой в целом. Кроме того, последняя версия iOS уже перегружает телефон. К тому же аккумулятор устройств уже полностью изношен, а как известно, в результате процессор работает медленнее.

Поэтому в своей рекламе Samsung и решили сделать такое сравнение и «поиздеваться» над iPhone 6. Но сравнивать такое устройство с флагманом 2018 года не совсем правильно и вводит пользователя в заблуждение. Здесь было бы намного точней хотя бы попробовать сравнить Galaxy S9 с Google Pixel 2 или же с iPhone X. Однако в таком уже случае телефон начнёт очень заметно проигрывать, особенно если речь идёт о версии на процессоре Exynos. Кроме того, если сравнить iPhone 6 с флагманом от Samsung 2014 года, то победитель также будет очевидным.

Samsung не зря представляет свои устройства после Apple. Дело в том, что «яблочные» гаджеты выходят позже и на фоне новых южнокорейских флагманов. Samsung делают так специально, чтобы никто не сравнивал два устройства, хотя блогеры это всё же активно делают.