Lenovo представила новый бюджетный смартфон Moto 1S

Сегодня, 21:03

Китайская компания Lenovo анонсировала свой новый бюджетный телефон Moto 1S. Устройство имеет общие черты с Moto G6, который был представлен ранее.

Вместе с анонсом стали известны технические характеристики телефона, а также его стоимость. Moto 1S оснащен 5,7-дюймовым дисплеем с поддержкой FullHD +. Экран обладает разрешением 2160x1080 с соотношением сторон 18:9. Плотность изображения составляет 427 пикселей на дюйм. Процессором для устройства стал Snapdragon 450 с тактовой частотой в 1,8 ГГц, за графику отвечает Adreno 506.

Операционной системой для смартфона стал Android Oreo. Оперативная память устройства составляет 4 Гб, а внутренняя – 64 Гб. Помимо этого имеется слот для microSD-карты, позволяя увеличить память еще на 128 Гб. Разработчики не забыли упомянуть о сканере отпечатков пальцев, и на защиту смартфона от влаги и пыли по сертификату P2i. Батарея ёмкостью в 3000 мАч поддерживает режим скоростной зарядки.

Покупатели смогут выбрать Moto 1S в двух расцветках: синей и золотистой. Цена на смартфон составляет 235 долларов США, что примерно равняется 14 500 российским рублям. На данный момент купить устройство можно на официальном сайте производителя.