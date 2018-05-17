Найден невероятный материал, который продлит заряд батареи в 100 раз

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Технологии в области производства смартфонов не стоят на месте, однако, как оказалось, улучшить камеру и процессор гораздо проще, чем аккумулятор. Но и эта проблема будет решена с помощью нового нано-материала, который продлит работу батареи в 100 раз.

Базовый принцип работы нано-материала состоит в том, что он ограничивает количество тепла, вырабатываемого батареей, а значит, меньше его потребляет, что позволяет продлить работу устройства. Данные исследования провели в Университете Миссури. Ведущий специалист физик Дипак Сингх заявил, что уже были проведены расчеты, которые гласят, что 5 часов зарядки достаточно, чтобы устройство с новым аккумулятором работало почти 500 часов. Однако для разработки конечной модели батареи из нано-материала нужны дальнейшие исследования.

На данный момент «чудо-материал» - это простой кремний с нанесенным на него магнитным слоем. Строение материала напоминает пчелиные соты, что позволяет ему принимать ток, направленный только в одном направлении. Это предохраняет от случайных сбоев во время зарядки, когда заряд начинает идти в не том направлении и повреждает другие детали устройства.