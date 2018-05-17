В России официально вышел Xiaomi Redmi Note 5 Pro за 18 тыс. рублей

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Примечательно, что на территории РФ цена на мобильное устройство в два раза выше, чем в том же Китае или в Индии. Чем спровоцировано такое различие – не известно. Новинку можно будет купить уже через неделю.

Сегодня, 17 мая, китайский бренд Xiaomi официально представил в России новый смартфон Xiaomi Redmi Note 5 Pro, который стоит 18 тысяч рублей. Устройство получилось достаточно стильным, с мощной батареей на 4 000 мАч и сдвоенной камерой.

Работает Xiaomi Redmi Note 5 Pro на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 636. Дисплей устройства обладает размером в 5,99 дюйма с Full HD+ - разрешением. Огромный плюс смартфона в том, что вместительный аккумулятор на 4 000 мАч обладает функцией «Быстрой зарядки» второго поколения. Все железо управляется при помощи операционной системы Android 8.1 Oreo.

Также одной из фишек Xiaomi Redmi Note 5 Pro стала сдвоенная основная камера, с двумя модулями на 12 и 5 мегапикселей с возможностью 2-кратного зума и эффектом размытия заднего фона. Но больше всего новинка подойдёт для любителей селфи, ведь основная камера имеет целых 15 мегапикселей.

Всего будет несколько модификаций Xiaomi Redmi Note 5 Pro – на 3 Гб ОЗУ и 32 Гб ПЗУ, а также на 4 и 64 Гб соответственно. Первая модификация стоит 18 тысяч, а вторая – 20 тысяч. Купить Xiaomi Redmi Note 5 Pro в России можно будет уже 24 мая.