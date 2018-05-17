INOI 2 Lite: Новый российский смартфон за 2 990 рублей

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Компания уже представляла в прошедшем году мобильное устройство на операционной системе Sailfish OS. Однако оно популярным не стало. Поэтому было решено выпустить супербюджетный девайс на ОС Android. По слова гендиректора компании Сергея Богатова, такое устройство отлично подойдёт для запуска нетребовательных программ и сёрфинга в интернете.

Для выпуска нового российского смартфона INOI 2 Lite компания провела опрос в 8 городах России. Сегодня же, 17 мая, новый смартфон появился в продажах по очень низкой цене в 2 990 рублей. Однако стоит понимать, что смартфон «российский» только условно. Дело в том, что собирался он в Китае, ведь в РФ подобных заводов нет, а работает на американской ОС Android.

INOI 2 Lite хватит для очень не сложных задач, типа отправить сообщение в каком-нибудь Telegram, позвонить родственникам по Viber или же посмотреть погоду. Дело в том, что за такую цену пользователь получает смартфон на 4-ядерном процессоре MediaTek MTK6580 с тактовой частотой каждого ядра в 1,2 ГГц. Оперативной памяти всего 1 гигабайт, а постоянного хранилища 8 гигабайт с возможностью расширить её при помощи карты памяти до 32 гигабайт. Есть также разъём для наушников. Работает все железо от аккумулятора в 2 500 мАч.

Диагональ экрана INOI 2 Lite составляет 5 дюймов с разрешением 845 на 480 пикселей. Управляет смартфоном ОС Android 7.0 Nougat. Основная камера имеет 5 Мп, а фронтальная всего 2 Мп.

Говоря простыми словами, смартфон INOI 2 Lite получился довльно примитивным во всех смыслах, начиная от дизайна, заканчивая его техническими характеристиками уровня 10-летней давности. Однако здесь стоит остановиться и понять, что INOI сделали телефон за 2 990 рублей. За такую цену он просто идеально подойдёт ребёнку или же пенсионеру, которому нужно позвонить по Viber внукам или получить от них фотографии.