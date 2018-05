В Сеть попали первые фото «супергеройского» смартфона One Plus 6 Avengers

Сегодня, 16:26

Компания снова решила объединиться с Disney, чтобы создать специальный «супергеройский» и фантастический телефон. Только если в прошлом году речь шла о «Звёздных войнах», то сейчас тематикой стала история о «Мстителях».

One Plus 6 Avengers Infinity War Edition был представлен всего через день после презентации оригинального One Plus 6 в Лондоне. Сейчас же в Сеть попали первые живые фото нового «супергеройского» смартфона. One Plus 6 Avengers Infinity War Edition, как и в случае с прошлогодним Star Wars, в первую очередь представляет пользователю коробку. Она с чёрным логотипом «Мстителей». Вместе с телефоном идёт зарядное устройство, всякие мануалы и ещё один логотип.

Когда человек достанет свой смартфон, то увидит позолоченный знак с логотипом One Plus и «Мстителей». На обратной стороне сувенира будет изображение супергероя, какого именно – случайность.

Затем больше никаких сюрпризов не случается, как это было с изданием One Plus 5 Star Wats. Пасхалок здесь нет, и это грустно. Говоря о One Plus 6 Avengers Infinity War Edition, стоит добавить, что вместе с устройством в комплекте идёт тематический чехол, супергерой на котором в каждой коробке разный. Чехол изготовлен компанией Kylo Ren. Изделие получилось очень прочным. В общем смартфон выделяется из всех остальных.

Возвращаясь к One Plus 6 Avengers Infinity War Edition, стоит отметить, что задняя панель имеет такое глянцевое чёрное стекло, что и Mirror Black Edition, но под ним гладкое покрытие из углеродного волокна. Сзади телефона золотой логотип компании и логотип "Мстителей".

В общем, телефон получился интересней, чем прошлогодний Star Wars Edition. Однако сейчас тематические обои немного не подходят смартфону, да и небольшие отличия с пасхалками не такие интересные. Обычный пользователь One Plus 6 Avengers Infinity War Edition навряд ли купит, а вот фанат «Мстителей» и супергероев в смартфоне не разочаруется.