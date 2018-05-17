Стала известна цена и технические характеристики Asus Zenfone Live L1

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Несколько недель назад смартфон Zenfone Live L1 от Asus был представлен в Индонезии. Однако только недавно об устройстве стали известны подробности, которые отсутствовали ранее.

Специалисты отмечают, что Zenfone Live L1 является бюджетным телефоном, и составляет конкуренцию устройству от китайской компании Xiaomi Redmi Y1 Lite. Однако у него есть ряд преимуществ перед своим оппонентом.

Смартфон от Asus оснащен экраном в 5,5 дюймов, с разрешением 1440x720 и соотношением сторон 18:9, что несколько меняет его форм-фактор. Это делает устройство несколько легче и меньше, чем телефон от Xiaomi, но несколько увеличивает его толщину.

Zenfone Live L1 представлен двумя вариантами, один из которых работает на Android Go, что позволяет добиться неплохой производительности при оперативной памяти в 1 гигабайт. Для второй версии смартфона операционной системой стал Android 8.0 Oreo. Данный вариант устройства представлен с памятью в 2 и 3 гигабайта. Более дешевая версия оснащена 8-мегапиксельной камерой, а более дорогая – 13-мегапиксельной. Процессором в обоих случаях стал Snapdragon 425.

Версия на Android Go стоит около 5500 рублей, второй вариант обойдется владельцам дороже – 7500 рублей.