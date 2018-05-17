«Всё-таки добавили»: На Google Maps появился Крымский мост

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В приложении для мобильных устройств строение также отображается. Добавление произошло спустя сутки после официального открытия. Однако интересно то, что маршрут платформа не строит, да и навряд ли будет.

О том, что Google Maps всё-таки добавили в свои карты Крымский мост, построенный Россией к Крымскому полуострову, стало известно буквально недавно. В сервисе он появился спустя сутки после открытия. В приложении для мобильных платформ постройка также появилась.

Однако прокладывать маршруты через Крымский мост в самом популярном сервисе Google Maps нельзя. Платформа предлагает воспользоваться только переправой.

В России этот вопрос был резонансным, ведь менее крупный сервис «Яндекс.Карты» добавил мост вчера, 16 мая, и даже собирается показывать пробки на нём при помощи тематического сервиса. Но здесь стоит понимать, что для РФ этот вопрос принципиальный, а «Яндекс» - именно российская компания. В это же время Google является американской корпорацией, для которой Крымский мост не является событием, поэтому и спутники работали в обычном режиме и не показывали постройку. То есть они делали фотографии Земли раз в определённое отведённое время и менять это время только из-за Крымского моста Google конечно же не собиралась. А вот «проблема» с построением маршрута, с которой столкнулись российские пользователи, это более политический вопрос. Будет ли людям доступна такая функция – ещё не известно.