Женщины покорены секс-роботом Генри

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Специально для женской половины общества создали секс-робота Генри. Слабый пол интересуют не только его сексуальные способности, но и хозяйственные навыки.

Сексуальными игрушками для мужчин уже не удивишь человечество. Теперь разработчики начали работать над созданием секс-робота для женщин. Разработчики компании Realbotix спроектировали робота Генри, который сможет выполнить все желания своей хозяйки.

Для выполнения всех функций в него встроен искусственный интеллект, который поможет не только ублажить женщину в постели, но и поддержать с ней светскую беседу. На данный момент разработчики продолжают совершенствовать разговорную речь Гарри. Сообщается, что владелица секс-робота сможет самостоятельно выбрать размер мужского достоинства Гарри.

Психологи положительно отнеслись к такому роботу и рассказали, что его основной функцией является совсем не сексуальная, а борьба с одиночеством, от которого страдает большое количество женщин. Такой робот сможет обнять хозяйку и приласкать.

В компании-производителе заявили, что потенциальных владелиц робота интересует в первую очередь его хозяйственные возможности – умение вынести мусор или помыть посуду. Заметим, что в продаже секс-робот Генри появится только в следующем году. Однако стоимость данной игрушки будет не дешевая, женщине придется заплатить за него примерно 12 тысяч долларов.