Летающий робот сможет извлекать энергию из лазерного луча

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Дрон способен зарядиться благодаря солнечному блоку и преобразователю, который повышает напряжение. Данное устройство движется при помощи крыльев, внедрённых в корпус.

Важным событием в этом вопросе стало то, что разработчики смогли заставить робота черпать энергию из лазерного луча. Робот весит 190 миллиграммов и способен оказаться в воздухе благодаря лазерному излучателю, который находится в метре от него. Инженеры намерены серьёзно поработать над устройством, поскольку в нём нет системы прицеливания луча в сторону панели. Из-за этого, как только робот взлетает, он резко падает. Мало того, он не может отдалиться на большое расстояние от лазерного излучателя.

Стоит отметить, что технологии бесконтактной передачи энергии необходимы для разработок крупных летательных устройств. Именно таким исследованием занимаются и разработчики в NASA.