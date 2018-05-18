Тим Кук: на Apple Music подписалось больше 50 миллионов человек

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По словам генерального директора Apple, в связи с этим компания собирается запустить свой фирменный видеосервис. Его представят уже в июне, скорее всего, на выставке WWDC. Об этом глава «яблочной» корпорации рассказал в своём недавнем интервью Bloomberg.

Тим Кук заявил, что на музыкальный стриминговый сервис Apple Music подписалось уже больше 50 миллионов человек. В это число входят только платные пользователи и те, кто решил оформить пробную подписку на платформу. Только в апреле число платных пользователей составляло 40 миллионов.

Стоит отметить, что количество подписок главного конкурента Apple Music Spotify достигло 75 миллионов. Считается, что крупнейшая мировая «яблочная» корпорация догонит и перегонит Spotify уже к 2019-2020 годам.

Тим Кук также рассказал немного и о планах, касательно развития видеобизнеса, о котором уже давно ходят слухи. Гендиректор Apple отмечает, что компания очень заинтересована в контенте и здесь она будет развиваться в соответствии со всем брендом. Подробностей Тим Кук пока не раскрыл, но эта ниша является интересной для Apple.

По некоторым данным, корпорация уже вложила в нишу видеосервиса около 1 миллиарда долларов США. Кроме того, Apple недавно привлекла множество важных профессионалов из сферы телебизнеса для разработки ряда шоу. Большинство из них могут представить уже через год. Считается, что на грядущей июньской выставке WWDC Apple сообщит немного больше о своём видеоконтенте.