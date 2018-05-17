Нейросеть сможет предсказать, станет ли песня хитом

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Речь идёт о работе математиков из Калифорнийского университета в Ирвайне. Они создали некую платформу на основании искусственного интеллекта, которая называется RandomForest. Система уже проанализировала больше 500 тысяч музыкальных композиций, которые вышли в период с 1985 по 2015 года. Информация о работе опубликована в тематических изданиях.

Изначально американские учёные собирались научить нейросеть создавать музыкальные хиты. Однако этого не получилось. Результатом стала возможность RandomForest определять, какая песня будет хитом.

В рамках исследования специалисты выявили черты, которые объединяют самые известные песни. Критериев множество. В последних есть и имя исполнителя, и жанр музыки, и студия звукозаписи, а также тембр, тональность и ритм.

Нейросеть с точностью до 74% по звучанию трека определит его популярность. А если же RandomForest получит информацию об имени исполнителя и лейбле, где записывалась песня, то точность предсказания вырастет до 84%.

В материалах исследования указывается, что в последние 30 лет простых мелодий стало намного меньше, зато количество грустных композиций сильно выросло. Речь идёт о песнях, где позитивный мир противопоставляется грустному и лирическому герою. Однако лидерами хит-парадов становятся именно весёлые песни, которых выходит намного меньше.

Кроме того, за последние 20 лет немного снизилась популярность рок-музыки и её ответвлений. Сейчас более популярной считается электроника, которая обладает элементами эмбиента.