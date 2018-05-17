Крымский мост будут защищать беспилотные установки "Пингвин"

Сегодня, 12:23

Разработка научной группы "МАКО" успешно испытана спецслужбами на реке Волга и Керченском проливе. Беспилотники могут выявить взрывные устройства и диверсантов в глубинах воды и мостах.

Благодаря этому роботизированные устройства "Пингвин" смогут защитить Крымский мост от различного рода атак. Специализированный комплекс передвигается со скоростью чуть более 20 км/ч и может погрузиться на глубину в полкилометра. Беспилотник автономно работает на протяжении 6 часов. На данный момент поставлен вопрос поставок новых моделей на службу.

Ранее источники сообщали про открытие автодвижения по Крымскому мосту. Стоит отметить, что первым переправу на КАМАЗе преодолел президент РФ Владимир Путин.