При предзаказе смартфона LG G7 ThinQ можно выиграть 43-дюймовый 4K UHD Smart-телевизор

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Данное предложение ограничено и доступно только тогда, если сделать предзаказ у продавцов и перевозчиков, которые участвуют в акции и подписали с компанией соответствующий контракт. Начало предварительных заказов начнётся уже завтра, 18 мая, а закончится 31 мая.

Две недели назад компания LG представила в Китае свой самый последний флагман G7 ThinQ, который обладает зародышем искусственного интеллекта. Данный смартфон в продажу ещё не поступил, однако предзаказы будут доступны в Канаде.

Самое интересное то, что те, кто всё же решил оформить предзаказ на LG G7 ThinQ в Канаде, могут выиграть 43-дюймовый 4K UND Smart-телевизор от LG. Однако это предложение ограниченно и лимитировано. Доступно оно только в том случае, если пользователь сделал предзаказ у компаний-продавцов и перевозчиков, которые участвуют в указанной акции. Список этих компаний оказался не таким уж и маленьким. Стоит отметить, что начало предзаказов смартфона LG G7 ThinQ начнётся 18 мая, то есть завтра, а закончится 31 мая.

Смартфон LG G7 ThinQ является флагманом. Это FullVision-дисплей на 6,1 дюйм с разрешением QHD+. Топовый 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845. Оперативной памяти всего 4 гигабайта, а постоянного хранилища данных – 64 гигабайта. Фронтальная камера установлена на 8 мегапикселей, а основная камера с двумя модулями по 16 мегапикселей. LG G7 ThinQ также обладает системой пылевлагозащиты по стандарту IP68. Работает всё железо от аккумулятора в 3 000 мАч.