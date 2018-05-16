Обновление Hulu TV позволит упростить просмотр передач на мобильных устройствах

Сегодня, 20:50

Разработчики сервиса для просмотра фильмов и телепередач Hulu TV продолжают расширять функционал. Нововведения сделают его более удобным для пользователей и повысят качество работы с другими программами.

Основные изменения касаются поиска и воспроизведения видео. Удобство поиска будет достигаться благодаря окну воспроизведения, расположенному поверх списка доступных передач. Пользователь сможет выбрать интересующий его канал, и сразу увидеть, что по нему транслируется. А для перехода в полноэкранный режим будет достаточно повернуть телефон.

Другое нововведение позволит совместить работу Hulu TV с цифровым медиаплеером от компании Google Chromecast. Обновление позволит транслировать передачи или наладить прямой эфир. Также разработчики прислушались к пользователям, которые хотят воспроизводить видео на телевизоры с iPad или iPhone при помощи HDMI-кабеля.

Они предлагают вносить корректировки в систему поиска, добавив или убрав конкретные передачи. Это удобно в тех случая, если пользователь больше не хочет смотреть определённое шоу, или попал на него случайно.