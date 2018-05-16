8 новых голосов будут доступны для голосового помощника Alexa

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Голосовой помощник Alexa может зазвучать по-новому для своих пользователей. Разработчики ассистента рассказали, что добавят 8 голосов, которые будут доступны бесплатно.

Представители компании Amazon предоставят пользователям возможность выбора, при работе Alexa. 8 бесплатных голосов помогут разнообразить использование голосового ассистента. Выбрать его можно будет при помощи обычной команды, после чего следует указать, какой именно из вариантов предпочитает пользователь. Это нововведение доступно только для тех, кто использует Alexa на английском языке.

Подобные изменения стали доступны благодаря сервису Amazon Polly, направленного на развитие голосового помощника. В нём используются методы глубокого обучения, которые помогают расширить функционал и упростить использование. Благодаря этому помощник Alexa способен улавливать разницу между шепотом и обычным произношением, или отличать пользователей по тембру голоса. Также сервис предоставляет ряд других возможностей, среди которых веление подкаста благодаря голосовому ассистенту.