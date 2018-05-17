Xiaomi раскрыл планы до 2023 года

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Информация предоставлена в базе данных Евразийской экономической комиссии, куда входит и Российская Федерация. В списке будущих смартфонов числятся модели серий Mi 7 Lite, S1, S2, S3, MIX 3s и Redmi S1, S3, Note 6, Note 6a, Note 6A Prime, Note 6 Prime, 6 Plus, A1 и A2.

В список также попали Mi MIX 2S и Redmi S2, но они уже были официально презентованы широкой публике. Соответствующая информация появилась в официальной базе Евразийской экономической комиссии 11 мая. Указано, что предоставленные сведения останутся актуальными планами Xiaomi до конца декабря 2023 года включительно.

Специалисты AnTuTu составили ТОП-10 самых мощных смартфонов, первое место в котором занял Xiaomi Black Shark. Mi MIX 2S от этого же производителя занял в рейтинге четвертое место. К примеру, Xiaomi Redmi 5A попал в список самых бюджетных гаджетов в мире.