Microsoft составит конкуренцию iPad, выпустив планшеты за 400 долларов

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Новинка от компании Microsoft послужит отличным решением для образовательного рынка. Планшет прозвали дешевым iPad.

Выпустив в 2015 году планшет под брендом Surface, стоимостью 499 долларов, который не увенчался успехом и был снят с продаж к концу следующего года, компания Microsoft решила повторить попытку в создании недорогого планшета.

Теперь планируется выпустить планшеты, которые составят конкуренцию «айпэдвским» в выборке 400-долларовых моделей. Новая модель будет обладать 10-дюймовым экраном, корпус которого будет округлен, а объем оперативной памяти в разных моделях может составить до 64 Гб. Устройство будет работать на Windows 10 Pro. Отмечается, что для удержания низкой цены в новой модели будет упрощенная версия клавиатуры. В комплекте с планшетом будет входить подставка для регулирования угла осмотра.

Отметим, что по объему продаж компания Microsoft значительно отстает от Apple. За прошедшие 4 квартала Apple заработала на проданных только iPad около 20 миллиардов долларов, в то время как Microsoft вся линейка бренда Surface принесла всего 4,4 миллиарда.