Теле2 неприятно удивил: За бесплатный тариф теперь придется платить

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Оператор сотовой связи пересмотрел условия обслуживания, и ввел абонентскую плату на тарифном плане «Классический».

Мобильный оператор Tele2 ввел изменения в обслуживание бесплатного тарифного плана «Классический». Теперь новым абонентам придется платить не только за каждую минуту исходящих разговоров, отправленное SMS и за использованные мегабайты интернет-трафика, но и за абонплату, которая составляет 5 рублей каждый день.

Стоит отметить, что клиенты оператора, которые ранее были подключены к тарифному плану «Классический», не станут жертвой очередной схемы сотрясания денежных средств. Давние клиенты по-прежнему смогут не тратить на нём ни копейки при условии использования исключительно для приёма входящих звонков.

Новым абонентам повезло гораздо меньше - даже если совсем не пользоваться платными услугами тарифа, за него все равно придется заплатить.

Пакеты с минутами, SMS и интернет-трафиком на данном тарифе отсутствуют.