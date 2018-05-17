Smartisan анонсировал первый в мире смартфон с 1 ТБ памяти

Сегодня, 06:15

Сейчас Smartisan R1 доступен только по предварительному заказу. Предлагается гаджет с оперативной памятью в 6 и 8 Гб и постоянной 64 и 128 Гб, которые стоят 550 и 1390 долларов соответственно.

Уникальность Smartisan R1 заключается в наличии 1 ТБ постоянной памяти. Смартфон получил от производителя 6,17-дюймовый экран с соотношением сторон в 18,7:9 и разрешением в 2242х1080 точек. Гаджет функционирует на мощностях 8-ядерного процессора Snapdragon 845 с тактовой частотой, равной 2,8 ГГц.

Новинка имеет сдвоенную основную камеру с наличием датчиков Sony IMX363 и Sony IMX350 разрешением 12 и 20 мегапикселей соответственно. Также присутствует фронтальная камера, располагающая 24 мегапикселями. Smartisan R1 был официально анонсирован и является первым в мире девайсом, получившим 1 ТБ памяти. Новинку нельзя назвать бюджетной, потому она не попала в список дешевых смартфонов.