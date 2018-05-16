Илон Маск получит iPhone X с бесконечным зарядом

Сегодня, 15:11

Известный российский бренд Caviar создал iPhone X, заряжающийся от любого источника света. Первая модель уникального гаджета отправится Илону Маску.

Как сообщают источники, первый, не требующий зарядки, iPhone X получит известный предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск. Известно, что разработчики данного устройства вдохновлялись Николой Тесла, Стивом Джобсом и Илоном Маском. На смартфоне, который ему отправили, выгравирована надпись "Made on Earth by Humans".

На разработку не разряжающегося iPhone X инженеры Caviar потратили полгода. Устройство снабжено ударопрочной пластиной и индикатором зарядки, сделанным из золотых декоративных элементов.

Для того, чтобы телефон допустили к продаже, потребовалось выполнить около сотни тестов на безопасность устройства, в результате которых разработчикам удалось добиться стабильной работы от усовершенствованной модели iPhone X.