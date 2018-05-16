Эксперты: В YouTube появится режим «Инкогнито»

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На днях стало известно, что на видеохостинге YouTube появиться новый режим «Инкогнито», который позволит пользователям скрывать от других юзеров историю своих просмотренных видео. На данный момент режим проходит ряд специальных тестировок.

Разработчики сообщают, что историю поиска на YouTube пользователи в скором времени могут скрывать от посторонних пользователей. Сообщается, что данная функция будет доступна на всех Android-устройствах. Стоит отметить, что история просмотренных видео будет недоступна в данном режиме только на конкретном устройстве.

По словам специалистов, режим «Инкогнито» будет полезен для тех людей, которые планшетом или смартфоном пользуются не одни. Пока не сообщается, когда новинка распространиться и на других платформах.