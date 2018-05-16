AnTuTu показал ТОП-10 самых мощных в мире Android-смартфонов

Сегодня, 09:13

Первым в рейтинге стал Xiaomi Black Shark, второе и третье места заняли Samsung Galaxy S9+ и S9 соответственно. Каждый из гаджетов был протестирован специалистами больше 500 раз.

Согласно данным AnTuTu, Xiaomi Black Shark стал победителем рейтинга самых мощных Android-смартфонов в мире, набрав 272 388 баллов. Четвертым в списке оказался Xiaomi Mi MIX 2S, а пятерку замыкает Nubia Red Magic. Последний является игровым смартфоном, но он функционирует на флагманском процессоре Snapdragon 835, а его конкуренты оснащены знаменитым Snapdragon 845, который и позволил им стать победителями.

Шестое место получил Huawei Mate 10 Pro, на седьмую ступень определили не менее популярный Huawei Mate 10, а восьмым в ТОП-10 AnTuTu стал Honor V10. Эти три девайса имеют процессор Kirin 970, дополненный нейронным сопроцессором NPU. Девятое место занимает OnePlus 5T и для OnePlus 5 нашлось последнее место в рейтинге.