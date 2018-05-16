Leagoo S9 и iPhone X сравнили на видео

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Ролик представлен на видеохостинге YouTube и уже набрал более 2,3 тысяч просмотров. Разница в цене колоссальная, к примеру, китайская копия смартфона от Apple стоит всего 130 долларов, а оригинал предлагают по сумме от 66,5 тысяч рублей.

Leagoo S9 представляет собой китайскую копию знаменитого iPhone X. По этой причине на YouTube появилось видео, на котором эти смартфоны сравнили для любопытной публики. Подделка девайса Apple имеет комбинацию выреза, свойственную iPhone X и нескольким моделям Samsung. Разница в качестве сборки видна невооруженным взглядом.

Leagoo S9 получил от производителя размер экрана, аналогичный «яблочному», который равен 5,85 дюймам. Соотношение сторон составляет 19:9. Китайский смартфон получил MT6750T SoC, функционирующий в паре с 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. Аккумулятор имеет емкость в 3300 мАч.