Samsung Galaxy S9 на треть быстрее iPhone X

Сегодня, 06:45

Samsung Galaxy S9 почти на треть быстрее по связи стандарта LTE, чем iPhone X. Компания сообщила, что преимущество составляет 42%.

Для оценки скорости южнокорейская компания воспользовалась популярным онлайн-тестом Speedtest. Оппонентами Galaxy S9 были iPhone X, Google Pixel 2 и Galaxy S7. В результате победителем стал Galaxy S9, iPhone X оказался медленнее на 37%, Pixel 2 - на 17%, а Galaxy S7 - на 38%. Тем не менее, есть скептики, которые считают, что тесты были не точными.

По словам специалистов важную роль играет месторасположение владельца телефона и погода. Также на скорость работы могут повлиять запущенные приложения и оператор сотовой связи.

Для тех, кто всерьез задумался о покупке Galaxy S9, то вот его характеристики: диагональ экрана 5,8, 8-ядерный процессор Exynos 9810 работающий на частоте 2.7 ГГц, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ, 12 Мп камера.