В России упали цены на мощный китайский смартфон

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Китайский смартфон-флагман Huawei P20, появившийся на прилавках 7 мая, подешевел на 15 процентов.

Как сообщают источники, на сайте компании и в Китае телефон обойдется покупателям в 45 тысяч рублей, однако в России цена значительно снизилась. Каждый желающий купить Huawei P20 на территории РФ может приобрести девайс за 38 500 рублей.

Технические характеристики телефона такие: 5.84 дюймовый дисп лей LCD FHD, 8-ядерный процессор Kirin 659 с частотой 4 x 2,36 ГГц + 4 x 1,7 ГГц, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ. Все это работает на базе Android 8.0 Oreo. Также Huawei P20 обладает высококачественной камерой, поэтому модель признали лучшим смартфоном для фотографий.