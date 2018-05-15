Стоимость и характеристики нового Nokia X6 «слили» в Сеть

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Инсайдеры опубликовали полный список комплектации гаджета и опубликовали его снимки. Примечательно, что эта «утечка» информации произошла до официальной презентации гаджета.

Фото и характеристики нового Nokia X6 «слили» в Сеть. Это сделали инсайдеры, которые имеют доступ к закрытой информации первоисточника. Характеристики гаджета должны помочь пользователю прикоснуться к нанотехнологичному смартфону. Nokia X6 станет первым смартфоном марки с вырезом на экране в виде моноброви. Характеристики гаджета сообщают, что пользователь сможет пользоваться чипом Snapdragon 636.

В ряспоряжении окажется 4 или 6 ГБ ОП и 64 или 128 ГБ ВП. Nokia X6 сможет похвастаться 5,8-дюймовым экраном ( Full HD+) и соотношением сторон 19:9, 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 636. Аккумуляторная батарея емкость - 3060 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0.