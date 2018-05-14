Новый iPhone 8S может выйти в нескольких цветах

Вчера, 20:50

Компания Apple, по мнению экспертов, в скором времени выпустит iPhone 8S в новых цветах. Это станет продолжением молодежного iPhone 5С.

Многие эксперты считают, что в сентябре этого года компания Apple презентует три новых смартфона. Аналитик Цзюнь Чжан отметил, что компания для некоторых последних моделей не выпускала цветные корпусы, как это было, например, с iPhone 5C. Именно поэтому есть вероятность, что iPhone 8S будет выпущен в трех цветах: синий, желтый и розовый.

Это не единственное предполагаемое новшество. Одним из них может стать IPS экран, что снизит стоимость предыдущих двух моделей и будет стоить порядка 550-650 долларов, а потребителями данной модели станет преимущественно молодежь. Возможно, это будет сделано с целью повышения статуса iPhone X.

Также Цзюнь Чжан отметил вероятность появления iPhone с тройной камерой, что откроет новые возможности для съемки и даже ряд функций, связанных с дополненной реальностью.