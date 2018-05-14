На крымской АЗС ATAN появился необычный кофейный принтер

Сегодня, 18:48

Кофейный принтер используется для нанесения различных изображений на пенку. Он удобный и интересен тем, что может нарисовать все, что угодно, даже фотографии покупателей.

Такой необычный кофейный принтер появился на АЗС ATAN в крымском городе Симферополе. Им можно управлять при помощи специального приложения с названием Ripples Drink Personalization. Он работает с помощью сенсорного дисплея, а нужные рисунки или фразы можно выбирать через Wi-Fi.

Покупатели могут выбирать те изображения, которые им понравятся. Также, вместо фото, на пенке можно отобразить известную цитату или высказывание. Если ни одна картинка посетителю не понравится, он может попросить оформить кофе с собственным изображением.

Самый сложный рисунок кофейный принтер может выполнить всего за 10 секунд.

Приложение для аппарата можно загрузить с App Store или Google Play.