Цена на многоразовую ракету-носитель Falcon 9 упадет в 10 раз

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Руководитель компании SpaceX Илон Маск допустил сокращение предельных издержек на еще один запуск носителя до «менее 5 или 6 миллионов долларов» за три года.

Предстартовая конференция, посвященная первому запуску двухступенчатой ракеты-носителя Falcon 9 версии Block 5, прошла 10 мая. Глава компании-разработчика SpaceX Илон Маск предположил, что если использовать лишь многоразовые элементы в носителе, то падение цены на порядок себестоимости запусков будет оправдан. По его расчетам, 60% стоимости Falcon 9 приходится на первую ступень, 20% на вторую, по 10% на головной обтекатель и остальные элементы, на топливо потребуется от 300 до 400 тысяч долларов.

Миллиардер планирует около 300 запусков Block 5 до начала эксплуатации супертяжелой BFR. Первая ступень Block 5 допускает более 10 запусков без всякого ремонта, а после некоторых усовершенствований его можно будет пускать до 100 раз. В течение этого года компания намерена с одной ступенью запустить ракету 2 раза за одни сутки. Один запуск Falcon 9 обходится компании в 62 млн долларов и более, а запущенная 11 мая 2018 года первая ступень - от 50 миллионов долларов.

Напомним, что мощнейшую Falcon 9 Block 5 отправили в космос вместе с телекоммуникационным спутником Bangabandhu Satellite-1 на борту. Носитель оснастили хорошими двигателями, тепловым экраном, сворачиваемыми посадочными ножками. Запущенный спутник будет раздавать телефонную связь и интернет в глухих районах США.