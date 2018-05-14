«Смартфон для бедных или копия iPhone SE»: Известна дата презентации Samsung Galaxy S8 Lite

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Продажи южнокорейской компании оставляют желать лучшего, а особенно после выхода неудавшихся флагманов Galaxy S9 и S9+. Люди предпочитают купить более дешёвый смартфон, который ничем не отличается по функционалу, а по скорости может быть даже быстрей этих смартфонов. Поэтому, как сообщают китайские источники, бренд решил выпустить новую «облегчённую» и удешевлённую версию прошлогоднего топового устройства.

Корейцы прозвали новый Samsung Galaxy S8 Lite «смартфоном для бедных», то есть тех людей, кто не может или не хочет переплачивать за флагманские смартфоны Samsung. Устройство хоть и останется премиальным, но вот его цена значительно уменьшится.

Новинка уже прошла сертификацию в TENAA и FCC. В соответствии с этой информацией напрашивается простой вывод - Samsung Galaxy S8 Lite появится в не только в Китае, но и в США, а значит и во всём мире. Сегодня же удалось выяснить о том, что новинку от Samsung представят публике уже 21 мая текущего года на одном из торжественных технологических мероприятий.

В данный момент известно, что Samsung Galaxy S8 Lite будет упрощённой версией основного смартфона. Габариты останутся теми же, а вот часть флагманских функций и начинок уйдёт.

Говоря о характеристиках, смартфон будет обладать Super AMOLED-дисплеем на 5,8 дюйма с Full HD+ разрешением. Работать Samsung Galaxy S8 Lite будет на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 660. ОЗУ вмещает 4 ГБ, а ПЗУ 64 ГБ.

Однако здесь стоит понимать, что Samsung идёт не своим путём, а старается всё перенимать у Apple и составлять ей конкуренцию. Именно поэтому было решено представить Galaxy S8 Lite, который станет аналогом iPhone SE. Тем более сейчас в Сети много слухов о выходе второго поколения «яблочного» смартфона. Именно поэтому Samsung и решил создать свой собственный iPhone SE.