ЦРУ вместо Telegram: Российские программисты создали самый безопасный мессенджер

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Специалисты из Тюмени в PrivalSystems Corporation разработали уникальный и самый безопасный среди аналогов мессенджер, вдохновившись поступком бывшего агента ЦРУ Эдварда Сноудена и блокировкой Telegram, пишет VladTime.

Уникальность российскому мессенджеру придаёт в первую очередь его бытовое и военное применение для «сверхсекретных данных». Его особенность заключается в работе по протоколу DHT, которые передаёт сообщения с компьютера на компьютер в обход серверов. В дополнение этот протокол шифруется ассиметричным алгоритмом, и пока спецслужбы не могут перехватить такой тип сообщений.

Тюменские разработчики PrivalSystems уверены, что в скором времени в России не будут доступны «секретные» мессенджеры, а другие попросту станут не нужны. Напомним, что блокировка Роскомнадзором Telegram началась после отказа Павла Дурова выдавать ключи шифрования ФБС. Сам предприниматель говорит: «Если бы ФСБ ограничилась запросом информации о нескольких террористах, то её требование вписывалось бы в рамки Конституции. Однако речь идет о передаче универсальных ключей шифрования с целью последующего бесконтрольного доступа к переписке неограниченного круга лиц».