«Из-за Яровой»: В «Билайне» рассказали о грядущем повышении цен в два раза на связь и интернет

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Причину двукратного увеличения стоимости ряда услуг оператора мобильной связи связали в первую очередь с «пакетом Яровой», из-за которого и стараются заблокировать Telegram. Дело в том, что российский премьер Медведев недавно подписал документ о полном вступлении законов в силу.

В компании «Билайн» решили прокомментировать этот «пакет Яровой», в связи с которым могут повысить цены на связь и интернет в целых два раза. В законе указывается, что, начиная с 1 июля текущего года, все российские операторы обязываются целых 6 месяцев хранить на своих серверах все голосовые звонки каждого абонента. При запросе правоохранителей и спецслужб оператор обязан сразу же выдать любые личные данные. Хуже всего то, что, начиная с 1 октября, компании должны хранить весь интернет-трафик всех абонентов за 30 дней. Трафик может быть и зашифрован и ценности не иметь, но закон есть закон.

Другими словами, как отмечают специалисты, если человек скачает через мобильный интернет 200 гигабайт фильмов и сериалов, то мобильные операторы будут обязаны это где-то хранить. Серверы и их обслуживание стоят денег, поэтому «пакет Яровой» приведёт в повышение цен на услуги связи.

Буквально несколько часов назад холдинг Veon, владеющий «Вымпелкомом», который в свою очередь владеет «Билайном», высказался о грядущем повышении цен на связь и интернет, а также о «законах Яровой». Официальный представитель компании рассказал, что «Билайну» придётся потратить 45 миллиардов рублей за пять лет, чтобы реализовать требования правительства. Сейчас же затраты составляют всего 6 миллиардов.

Однако в «Билайне» добавили, что за первый квартал 2018-го года они заработали 66,35 миллиарда рублей, что на 2,9% больше, чем в 2017-м. Получается, что за год компания получает около 240 миллиардов. В год на сервера «Билайну» придётся тратить около 10 миллиардов. Получается, что меньше 5% своей прибыли уйдёт на реализацию закона. В связи с этим есть надежда, что цены на связь не поднимут, но российские операторы всё ещё могут что-то придумать и даже передумать.