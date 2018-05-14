Кешбэк-сервисы появятся в «Одноклассниках»

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Для использования такой возможности просто необходимо стать участником промо-акций.

Пользователи соцсети «Одноклассники» теперь смогут пользоваться кешбэк-сервисами. Администрация одной из самых популярных социальных сетей в России распространила информацию о том, что у пользователей появятся абсолютно новые возможности. Теперь каждый сможет вернуть свои денежные средства обратно, воспользовавшись кешбэк-сервисами.

Известно, что такая операция станет доступна в разделе «Услуги и купоны», а вернуть свои деньги можно будет во внутренней валюте социальной сети, которая называется «Оки». Каждый пользователь получает возможность сохранить для себя какую-либо акцию в данном разделе и совершить покупку в режиме офлайн прямо со своего аккаунта. Для покупки необходимо только отсканировать код, который обозначен на чеке.

Средства, которые пользователь вернет себе, можно потратить на покупку различных подарков в социальной сети «Одноклассники», игр, а также приобретение стикеров. Администрация сайта сообщили, что минимальный размер вознаграждения составит 50 ОК.