Xiaomi Mi A1 и Mi 5X – два одинаковых и одновременно разных брата

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В 2017 году китайский бренд презентовал два необычных смартфона. Устройства были просто идентичными, однако один из них работал под управлением чистой операционной системы Android, здесь компания работала совместно с Google, а второй функционировал на Android с фирменной прошивкой MIUI. Казалось бы, что здесь ничего сложного нет, но ОС – важнейший элемент в работе устройства, поэтому различий множество.

Принципиальных отличий между Xiaomi Mi А1 и Xiaomi Mi 5Х не существует. Однако пользователи заметили разное качество дисплеев. Хотя оба смартфона имеют IPS-экран с разрешением Full HD, но второе устройство более яркое.

Самым важным отличием стала операционная система, под управлением которых работают, казалось бы, два одинаковых и одновременно разных брата. Xiaomi Mi 5Х управляет Android 7.1 с фирменной оболочкой MIUI 9, в то время как Xiaomi Mi А1 работает с чистым Android.

Оба смартфона имеют похожий друг на друга дизайн, 5,5-дюймовые дисплеи, 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625. Даже цвета корпусов одинаковые. Однако два брата отличаются тем, что Xiaomi Mi А1 входит в Android One. Это значит, что прошивка имеет множество языков. При этом же Xiaomi Mi 5Х имеет только английский и китайский языки.

Что касается производительности, то Xiaomi Mi 5Х проигрывает Xiaomi Mi А1. В бенчмарке первый набрал 62 957 баллов, а второй – 78 150. Всё дело в операционной системе. Именно она обеспечивает правильную работу с железом и использованием его ресурсов. В этом плане чистый Android всегда смотрелся намного лучше, ведь с ним работает непосредственно Google, а над прошивками - более мелкие компании, у которых не так много ресурсов, чтобы проводить детальную работу над софтом.

Xiaomi Mi А1 обладает также защитным стеклом и алюминиевым корпусом. Xiaomi Mi 5Х оказался дешевле, но он распространён только на китайском рынке. Данный смартфон обладает улучшенной камерой на 13 Мп, в то время, как его брат – на 12 Мп.

Как показал опрос Xiaomi и Reddit, в сравнении побеждает Xiaomi Mi А1. Пользователи в голосовании предпочли чистый Android, а не прошивку MIUI, ссылаясь на улучшенную производительность устройства. В Xiaomi об этом знают, но опрос удалили и тему «замяли».