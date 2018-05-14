Специалисты назвали лучшие Chromebox

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Chromebox – это девайсы, у которых операционная система Chrome. Поскольку для работы постоянно нужен интернет, цена на них не очень большая. Специалисты выбрали лучшие Chromebox для сторонников именно таких устройств, как сообщает HotGeo.

В первую очередь, эксперты выделили ASUS Chromebox M004U. Его просто как устанавливать, так и использовать. У процессора Haswell Intel Celeron 2955U производительность не идеальная, но вполне подходящая под цену. Также есть возможность добавлять встроенную память. Существующая составляет 16 гигабайт. Кроме того, имеется опция обновления операционной системы.

Второй вариант – Acer Chromebox. Он будет интересен как раз не любителям что-то обновлять. Там сразу имеются все нужные настройки. У устройства есть собственные мышь и клавиатура, а также оно достаточно компактное.

Опытные пользователи могут заинтересоваться ASUS Chromebok2-G013U. Процессор здесь Intel i3, оперативная память в большом количестве. Соответственно, работать устройство должно быстро. Эксперты отмечают, что у даже таких Chromebox есть свои недочёты, однако если нет проблем с интернетом, а также нужно что-то недорогое, они вполне могут удовлетворить запросы.