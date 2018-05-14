Ритейлер из Германии рассекретил рендеры, цену и характеристики OnePlus 6

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Новое ожидаемое мобильное устройство представят миру уже на этой неделе, буквально через пару дней. Однако сайт amazon.de уже открыл страницу предзаказа на флагманскую «шестёрку». Из-за этого в сеть попала вся подробная информация о новом телефоне. Оказывается, что всё получилось таким, как и предполагалось, но всё же есть много нового.

По данным ритейлера из Германии amazon, новый смартфон получит относительно не большую цену и топовые характеристики. OnePlus 6 покажут 22 мая, но уже известно, что всего будет две модификации – на 6 гигабайт ОЗУ и 64 гигабайта флеш-хранилища, или же на 8 и 128 гигабайт соответственно. Первое устройство будет стоить 519 евро, а второе 569 евро. О самой топовой версии OnePlus 6 на 8 гигабайт ОЗУ и 256 гигабайт ПЗУ пока ничего не известно. Говоря о дизайне стоит отметить, что ритейлер из Германии также рассекретил и рендеры.

Характеристики смартфона OnePlus 6 будут конечно же не слабые. Дисплей, выполненный по технологии Optic AMOLED, будет иметь диагональ в 6,28 дюймов. Разрешение составит 2280 на 1080 точек с соотношением сторон 19 на 9. Основная камера будет сдвоенной, с модулями на 20 и 16 мегапикселей. Фронтальная камера получит модуль на 16 мегапикселей.

Работать смартфон OnePlus 6 будет на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 845, каждое ядро которого работает с тактовой частотой до 2,7 ГГц. Стеклянный корпус устройства говорит о том, что будет присутствовать функция беспроводной зарядки. Кроме того, наконец-то появится и система пылевлагозащиты.

Работать OnePlus 6 будет на ОС Android 8.1 Oreo от аккумулятора в 3300 мАч.