Эксперты назвали 4 функции, по которым Google Assistant превосходит Siri

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На днях компания Google презентовала свой обновленный голосовой помощник Google Assistant. Проанализировав его эксперты пришли к выводу, что существуют 4 функции, по которым данный ассистент значительно превосходит Siri.

Эксперты утверждают, что Siri должна уметь совершать действия по текстовому запросу, в случаях, когда неудобно дать голосовую команду. Такая функция есть, однако она находится в настройках и предназначена для людей, которые имеют проблемы с голосом. Вторая функция, которую Siri следовало бы позаимствовать у Google Assistant - это расширенная поддержка сторонних приложений, к примеру «Яндекс.Карты».

Также Siri не хватает конкретного единого интерфейса, которым пользователю было бы удобно пользоваться. Эксперты также заявили, что у Siri должны быть одинаковые возможности на всех устройствах Apple, однако сейчас между смартфоном и колонкой существует большая разница.