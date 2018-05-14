Xiaomi Redmi S2: Новинка со стильным дизайном, сдвоенной камерой и фронтальной на 16 МП за $160

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Новое мобильное устройство уже официально представлено. В первую очередь современный девайс за свою небольшую цену выглядит очень премиально. Ориентирован в первую очередь телефон на любителей селфи.

Экран нового бюджетника имеет диагональ в 5,99 дюймов. Соотношение сторон для 2018 года самое типично – 18 на 9. Разрешение составляет 1440 на 720 точек.

Работает Xiaomi Redmi S2 на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 625. Это хоть и не самый топовый чип, но для телефона этого класса и за такую цену подойдёт отлично.

Говоря о начинке стоит отметить, что будет существовать две версии устройства. Первая будет иметь 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной памяти. За такую комплектацию нужно будет заплатить 160 долларов. Есть также Xiaomi Redmi S2 на 4 и 64 гигабайта соответственно. Такой смартфон обойдётся в 200 долларов.

Основная камера новинки - сдвоенная на 12 и 5 мегапикселей. Фронтальная камера отлично подойдёт для любителей селфи, ведь она имеет матрицу на целых 16 мегапикселей. Всё это дополняет стильный, современный и безрамочный дисплей. Работает всё от батареи на 3080 мАч и под управлением ОС Android Oreo.

Одним словом, у Xiaomi снова получилось сделать не возможное, то есть создать современный смартфон, с неплохой начинкой и за сумму, меньше чем в 200 долларов.