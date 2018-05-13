Дуров хочет создать интернет, который никто не сможет запретить

Вчера, 19:29

Речь идёт о защищённой платформе Telegram Open Network или просто TON. Она станет неким подобием сети в сети, или же надстройкой над уже существующей глобальной сетью. Но архитектура TON будет защищена, то есть никто и ничего с ней сделать не сможет.

Отдельный интернет Telegram Open Network, как считается, разрабатывают не специально для отдельного сайта и публикаций на нём. То есть платформа не станет сборищем запрещённых материалов, вроде пропаганды наркотиков, расизма и детского порно. Telegram Open Network нацелен для интернет-платежей, онлайн-магазинов и компаний с частными лицами, которые будут совершать финансовые операции через сеть. TON станет неким симбиозом PayPal и портала «Госуслуги», при помощи которых можно будет оплатить всё, начиная от обычных товаров в интернет-магазинах, до такси и железнодорожных перевозок.

Чтобы перевести деньги, человек должен будет создать некий Telegram Passport с личными данными, который будет храниться в специальной базе данных. Зная Павла Дурова, о приватности и защищённости можно не переживать. Скорее всего, информацию о людях заблокируют, как это делается в Telegram, то есть ключей не существует и данные кодируются безвозвратно.

Кроме того, Telegram Passport будет максимально разбит на отдельные части информации и разослан на сервера по всему миру. За счёт этого Telegram Open Network никто не сможет заблокировать, ни одна страна, никакие власти и ни одно ведомство.

Похожую технологию уже использует китайский мессенджер WeChat, который служит людям буквально заменой кошелька и банковских карт.

Уже сейчас понятно, что Telegram Open Network в России могут запретить, ведь личную информацию пользователей Дуров предоставлять не будет, а система защиты, скорее всего, будет шифровать данные безвозвратно. Но платформа такова, что её никто не сможет заблокировать, то есть люди спокойно будут покупать товары и оплачивать услуги.