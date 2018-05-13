Новый фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 и смартфон Xiaomi Mi 7 покажут 23 мая

Вчера, 19:12

Информацию о грядущей презентации сообщают анонимные китайские источники. Примечательно то, что оба устройства покажут в один день.

Однако немного ранее появлялась информация о том, что Xiaomi Mi Band 3 представят только в следующем году. Получается, что есть две версии.

Если всё же верить полученным сейчас данным, что браслет вместе с ожидаемым смартфоном Xiaomi Mi 7 покажут уже 23 мая.

Презентация ожидаемых устройств будет проходить в Пекине. На ней будут присутствовать представители информационных агентств, а также фанаты Xiaomi, которым посчастливится получить пропускной билет.

Однако указанная информация ещё не официальная, пока что в сеть не попали пригласительные, да и сам бренд-производитель никак не намекал на событие.