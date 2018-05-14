Известны параметры смартфона Vivo Y75S‍

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Устройство получило чип 8-ядерного процессора Snapdragon 450 (компания Qualcomm), частота которого составила 1,8 ГГц. Новую модель представил официальный сайт производителя.

Информационные источники отмечают, что новинка вышла более современной, чем её предшествующая модель Vivo Y75. Китайская компания обнародовала технические параметры смартфона Y75S. Гаджет оснастили 6-дюймовым экраном, разрешение которого составляет 1440х720 точек. Производитель внедрил батарею ёмкостью 3150 мАч. Кроме этого, у аппарата имеется основная 13-мегапиксельная камера, а также 16-мегапиксельная "фронталка".

Примечательно, что в этой модели разработчики предусмотрели вспышку на обе камеры. Стоит также отметить, вес смартфона составил 160 граммов. Помимо прочего Vivo Y75S оборудовали сканером отпечатка пальца.