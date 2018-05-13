Второе поколение iPhone SE представят в сентябре

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Уже осенью на конференции WWDC 2018 компания Apple презентует второе поколение iPhone SE, а также некий секретный уникальный гаджет, особенности которого держат в тайне.

У нового смартфона прежними останутся лишь габариты, в остальном гаджет претерпел значительные изменения. iPhone SE получит безрамочный экран, технологию TrueDepth, идентификатор лица владельца, беспроводную зарядку и много других доработок. Инсайдеры разместили несколько фотографий новинки, на которых заметна кнопка «домой», похожая на таковую на флагманах до пятого поколения.

Выйдет также версия с 6-дюймовым дисплеем. Стоимость iPhone SE пока не раскрывается.