BlackBerry 7 июня представит новый смартфон KEY2 с двойной камерой

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Соответствующие приглашения уже были опубликованы в официальном Twitter-аккаунте легендарного бренда. Мероприятие будут проводить в Нью-Йорке.

7 июня мир увидит новый смартфон BlackBerry KEY2, который будет обладать сенсорным экраном и QWERTY-клавиатурой.

Раньше BlackBerry KEY2 уже был на слуху, но тогда его кодовое название в Китайском центре сертификации телекоммуникационного оборудования было Athena.

В уже известных данных указывается, что смартфон будет схож со своим предшественником BlackBerry KEY1. Речь идёт о сенсорном дисплее на 4,5 дюйма с разрешением 1620 на 1080 пикселей. Под ним расположится физическая клавиатура.

Работать BlackBerry KEY2 будет на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 660, оперативной памяти анонсировано всего 6 гигабайт, а постоянного флеш-хранилища 64 гигабайта с возможностью использования карты памяти. Из интересного можно отметить NFC-модуль и разъём USB Type-C. Работать всё железо будет от аккумулятора в 3 360 мАч.

Основная камера будет сдвоенной с модулем на 12 и 8 мегапикселей. Фронтальная камера будет обладать 8 мегапикселями. Управлять BlackBerry KEY2 будет операционная система Android 8.0 Oreo.