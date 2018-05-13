Специалисты доказали, что неплохой смартфон можно купить менее чем за 1500 рублей

Сегодня, 17:06

Проанализировав рынок современных телефонов, специалисты назвали главные характеристики смартфона. Они считают, что неплохой телефон можно приобрести менее чем за 1500 рублей.

Первой важной функцией для современного телефона, является возможность выхода в Сеть. Но к этому стоит отнести фронтальную и основную камеру, Wi-Fi, Bluetooth и работу на ОС Android. Другие возможности смартфона они считают лишь дополнительными, которые и определяют разницу цены между ними. Учитывая данные рекомендации, специалисты доказали, что неплохой телефон стоит дешевле 1500 рублей.

Смартфон FinePower C2 за 1390 рублей привлекает своим дизайном. Телефон имеет два слота для SIM-карты, встроенную память на 4 ГБ и объем оперативной памяти 512 Мб. Недостатком данного смартфона эксперты считают отсутствие Google Play Store.

Следующей бюджетной моделью считается Digma FIRST XS350 2G за 1170 рублей. Телефон не поддерживает высокоскоростной интернет, имеет мало встроенной памяти. Данная модель подходит для звонков, сообщений и нечастого выхода в Сеть.

Самый недорогой смартфон Oysters Arctic 450 стоит менее 800 рублей. Он поддерживает две SIM-карты, а также 3G-интернет. Однако оперативная память на 256 Мб и аккумулятор на 1100 мАч не делают его лидеров среди бюджетных телефонов.

Стоить также заметить, что у данных моделей небольшая диагональ размером 3,5 дюймов, а также не самая лучшая камера на 0,3 МП.